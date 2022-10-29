О нас

Цены на газ в Европе закрыли торги ростом на 1,3 процента

Цены на газ в Европе закрыли торги ростом на 1,3 процента Биржевые цены на газ в Европе закрыли пятничные торги ростом на 1,3%, почти до 1 125 долларов за тысячу кубометров.
Энергетика
29 октября 2022 г. 00:29
Цены на газ в Европе закрыли торги ростом на 1,3 процента

Биржевые цены на газ в Европе закрыли пятничные торги ростом на 1,3%, почти до 1 125 долларов за тысячу кубометров.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Ближайшие - ноябрьские - фьючерсы (по индексу крупнейшего европейского хаба TTF) открыли торги в плюсе - у отметки 1 110,4 доллара за тысячу кубометров (+2,1%) и держались в течение дня выше 1 100 долларов. Ценовой минимум составил 1 106,1 доллара (-0,4%), максимум – 1 182 доллара (+6,4%), а цена закрытия – 1 124,9 доллара (+1,3%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня – 1 110,4 доллара за тысячу кубометров.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Самое важное

Спикер: Права армянского населения Карабаха будут обеспечены в соответствии с Конституцией Азербайджана
Спикер: Права армянского населения Карабаха будут обеспечены в соответствии с Конституцией Азербайджана
28 октября 2022 г. 21:26
Сахиба Гафарова ответила на обвинения Алена Симоняна
ФотоСахиба Гафарова ответила на обвинения Алена Симоняна
28 октября 2022 г. 21:14
Минздрав: Гражданам из группы риска рекомендуется пройти полную вакцинацию
Минздрав: Гражданам из группы риска рекомендуется пройти полную вакцинацию
27 октября 2022 г. 18:37
Генпрокуратура распространила заявление в связи с годовщиной ракетных атак армян на Барду
Генпрокуратура распространила заявление в связи с годовщиной ракетных атак армян на Барду
27 октября 2022 г. 11:14
Пашинян настроен на подписание мирного договора с Азербайджаном до конца года
Пашинян настроен на подписание мирного договора с Азербайджаном до конца года
26 октября 2022 г. 17:36
Президент Азербайджана поздравил нового премьер-министра Великобритании
Президент Азербайджана поздравил нового премьер-министра Великобритании
26 октября 2022 г. 16:49
Азербайджан и Турция достигли соглашения о закупке боевого робота BARKAN
Азербайджан и Турция достигли соглашения о закупке боевого робота BARKAN
25 октября 2022 г. 18:51
Офицеры ВС Азербайджана: В составе армянских вооруженных формирований были наемники
ФотоОфицеры ВС Азербайджана: В составе армянских вооруженных формирований были наемники
25 октября 2022 г. 14:31
Эрдоган: После Отечественной войны мы подняли отношения с Азербайджаном на новый уровень
Эрдоган: После Отечественной войны мы подняли отношения с Азербайджаном на новый уровень
24 октября 2022 г. 21:07
Завершился рабочий визит президента Ильхама Алиева в Грузию
ФотоЗавершился рабочий визит президента Ильхама Алиева в Грузию
24 октября 2022 г. 20:13

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi