Цены на газ в Европе закрыли торги ростом на 1,3 процента

Биржевые цены на газ в Европе закрыли пятничные торги ростом на 1,3%, почти до 1 125 долларов за тысячу кубометров.

Биржевые цены на газ в Европе закрыли пятничные торги ростом на 1,3%, почти до 1 125 долларов за тысячу кубометров.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Ближайшие - ноябрьские - фьючерсы (по индексу крупнейшего европейского хаба TTF) открыли торги в плюсе - у отметки 1 110,4 доллара за тысячу кубометров (+2,1%) и держались в течение дня выше 1 100 долларов. Ценовой минимум составил 1 106,1 доллара (-0,4%), максимум – 1 182 доллара (+6,4%), а цена закрытия – 1 124,9 доллара (+1,3%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня – 1 110,4 доллара за тысячу кубометров.