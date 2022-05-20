Цены на газ в Европе закрыли торги снижением

Биржевые цены на газ в Европе закрыли торги четверга снижением на 3,9% к расчетной цене среды, котировки опустились до 986,4 доллара за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Биржевые цены на газ в Европе закрыли торги четверга снижением на 3,9% к расчетной цене среды, котировки опустились до 986,4 доллара США за тысячу кубометров.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Июньские фьючерсы на газ - по индексу крупнейшего европейского хаба TTF — открыли открыли торговую сессию в минусе, 1 020 долларов за тысячу кубометров (−0,6% к расчетной цене среды - 1 026,4 доллара). Цены с начала удерживались выше 1 000 долларов, однако затем опустились ниже этой отметки и лишь на несколько минут во второй половине дня вновь преодолевали её. Перед закрытием котировки достигли минимального значения торгов - 976 долларов (-4,9%). Последние фьючерсы торговались чуть выше 985 долларов США за тысячу кубометров (-3,9%).