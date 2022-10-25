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Цены на газ в Европе закрепились выше 1 000 долларов

Цены на газ в Европе закрепились выше 1 000 долларов Биржевые цены на газ в Европе к завершению торгов выросли почти на 1,5% к расчетной цене накануне, остановились выше 1000 долларов за тысячу кубометров.
Энергетика
25 октября 2022 г. 21:10
Цены на газ в Европе закрепились выше 1 000 долларов

Биржевые цены на газ в Европе к завершению торгов выросли почти на 1,5% к расчетной цене накануне, остановились выше 1 000 долларов за тысячу кубометров.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Ближайшие - ноябрьские - фьючерсы (по индексу крупнейшего европейского хаба TTF) открыли торги снижением - у 970 долларов за тысячу кубометров (-4,5%). Ценовой минимум составил 942 доллара (-7,2%), максимум - 1 039,9 доллара (+2,4%), а цена закрытия - 1 029,7 доллара (+1,4%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня - 1 015,2 доллара за тысячу кубометров.

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