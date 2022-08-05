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Цены на газ в Европе закрепились ниже 2100 долларов за тысячу кубометров

Цены на газ в Европе закрепились ниже 2100 долларов за тысячу кубометров Фьючерсные контракты на газ с поставкой в сентябре (по бенчмарку TTF) торгуются в пятницу около отметки 2 100 долларов за тысячу кубометров, что близко к расчетной цене накануне.
Энергетика
5 августа 2022 г. 12:30
Цены на газ в Европе закрепились ниже 2100 долларов за тысячу кубометров

Фьючерсные контракты на газ с поставкой в сентябре (по бенчмарку TTF) торгуются в пятницу около отметки 2 100 долларов за тысячу кубометров, что близко к расчетной цене накануне.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные Лондонской биржи ICE.

Пока сегодняшний ценовой минимум составляет 2 094,4 доллара (−0,3% к расчетной цене четверга — 2101,4 доллара), максимум — 2 109,2 доллара за тысячу кубометров (+0,4%).

Среднемесячная расчетная цена ближайших газовых фьючерсов на ICE резко выросла, почти на 50%, с 1 180 долларов за тысячу кубометров в июне до примерно 1 805 долларов в июле, тогда как в середине лета прошлого года не превышала 500 долларов. Газовые котировки в последние дни июля впервые за четыре месяца подобрались к отметке в 2 400 долларов за тысячу кубометров. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе — с 1996 года.

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