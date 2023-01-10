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Цены на газ в Европе закрепились чуть выше 800 долларов за тысячу кубометров

Цены на газ в Европе закрепились чуть выше 800 долларов за тысячу кубометров Цены на газ в Европе во вторник утром удержались у расчетной цены понедельника - на уровне почти 820 долларов за тысячу кубометров.
Энергетика
10 января 2023 г. 13:12
Цены на газ в Европе закрепились чуть выше 800 долларов за тысячу кубометров

Цены на газ в Европе во вторник утром удержались у расчетной цены понедельника - на уровне почти 820 долларов за тысячу кубометров.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные Лондонской биржи ICE.

Февральские фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги у отметки в 815,9 доллара за тысячу кубометров (-0,7%). Затем поднялись до 824,8 доллара (+0,3%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня - 822 доллара за тысячу кубометров.

При этом биржевые цены на газ в Европе 5 января впервые почти за 16 месяцев - с 10 сентября 2021 года - опускались ниже 700 долларов за тысячу кубометров.

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