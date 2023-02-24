Цены на газ в Европе закрепились чуть выше 550 долларов за тысячу кубометров

Цены на газ в Европе в начале торгов в пятницу стабильны, находясь выше 550 долларов за тысячу кубометров.

Цены на газ в Европе в начале торгов в пятницу стабильны, находясь выше 550 долларов за тысячу кубометров.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Мартовские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги у отметки 557,7 доллара за тысячу кубометров. Далее они составили почти 555,4 долларов (-0,2%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня - 556,6 доллара за тысячу кубометров.

Биржевые цены демонстрируют устойчивое снижение с конца 2022 года. Так, например, 18 февраля газовые котировки впервые с 26 августа 2021 года опустились ниже 550 долларов за тысячу кубометров. Эксперты отмечали, что стоимость газа на европейской бирже снижается из-за теплой погоды и сильного ветра (ветряные электростанции увеличили выработку электроэнергии), а также достаточных запасов газа в подземных газохранилищах ЕС.