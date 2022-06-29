Цены на газ в Европе закончили торги в среду ростом на 7 процентов

Цены на газ в Европе после слабого роста в начале торгов среды, чуть выше 1 400 долларов за тысячу кубометров, к вечеру поднимались почти на 10%, примерно до 1 550 долларов, однако закончили день вблизи отметки в 1 510 долларов США.

Цены на газ в Европе после слабого роста в начале торгов среды, чуть выше 1 400 долларов за тысячу кубометров, к вечеру поднимались почти на 10%, примерно до 1 550 долларов, однако закончили день вблизи отметки в 1 510 долларов США.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Июльские фьючерсы по индексу одной из основных мировых торговых площадок TTF открыли сессию на уровне примерно 1 415 долларов. Это стало минимумом торгов (+0,5% к расчетной цене вторника - 1 409,1 доллара). С первых часов стоимость демонстрировала устойчивый рост, ускорив динамику к вечеру. Ценовой максимум составил 1 547,1 доллара (+9,8%). Последние фьючерсные контракты торговались по 1 509,1 доллара США (+7,1%).