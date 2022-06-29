О нас

Цены на газ в Европе закончили торги в среду ростом на 7 процентов

Цены на газ в Европе закончили торги в среду ростом на 7 процентов Цены на газ в Европе после слабого роста в начале торгов среды, чуть выше 1 400 долларов за тысячу кубометров, к вечеру поднимались почти на 10%, примерно до 1 550 долларов, однако закончили день вблизи отметки в 1 510 долларов США.
Энергетика
29 июня 2022 г. 23:35
Цены на газ в Европе закончили торги в среду ростом на 7 процентов

Цены на газ в Европе после слабого роста в начале торгов среды, чуть выше 1 400 долларов за тысячу кубометров, к вечеру поднимались почти на 10%, примерно до 1 550 долларов, однако закончили день вблизи отметки в 1 510 долларов США.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Июльские фьючерсы по индексу одной из основных мировых торговых площадок TTF открыли сессию на уровне примерно 1 415 долларов. Это стало минимумом торгов (+0,5% к расчетной цене вторника - 1 409,1 доллара). С первых часов стоимость демонстрировала устойчивый рост, ускорив динамику к вечеру. Ценовой максимум составил 1 547,1 доллара (+9,8%). Последние фьючерсные контракты торговались по 1 509,1 доллара США (+7,1%).

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое важное

Посол Израиля: Прогресс в восстановлении освобожденных территорий вдохновляет
Посол Израиля: Прогресс в восстановлении освобожденных территорий вдохновляет
29 июня 2022 г. 18:35
Исполнительный директор UN-Habitat ознакомилась со стендом Азербайджана в рамках WUF 11
ФотоИсполнительный директор UN-Habitat ознакомилась со стендом Азербайджана в рамках WUF 11
29 июня 2022 г. 18:25
Пресечена очередная армянская провокация на фотовыставке в Тбилиси
ФотоПресечена очередная армянская провокация на фотовыставке в Тбилиси
29 июня 2022 г. 17:42
Мухтар Бабаев: Проблема загрязнения Охчучая все еще не решена
Мухтар Бабаев: Проблема загрязнения Охчучая все еще не решена
29 июня 2022 г. 14:14
В Зангилане стартовала международная конференция по управлению водными ресурсами
ФотоВ Зангилане стартовала международная конференция по управлению водными ресурсами
29 июня 2022 г. 13:47
Поствоенное восстановление обсудили в ходе спецсессии на Всемирном форуме городов
Поствоенное восстановление обсудили в ходе спецсессии на Всемирном форуме городов
28 июня 2022 г. 17:46
Боррель: Удар России по Кременчугу - полное пренебрежение к жизни мирных жителей
Боррель: Удар России по Кременчугу - полное пренебрежение к жизни мирных жителей
28 июня 2022 г. 16:34
Обнародован график приема граждан в Администрации президента в июле
Обнародован график приема граждан в Администрации президента в июле
28 июня 2022 г. 11:56
Журналисты побывали на малой гидроэлектростанции Кяльбаджар-1
ФотоЖурналисты побывали на малой гидроэлектростанции "Кяльбаджар-1"
28 июня 2022 г. 10:31
В Кяльбаджаре заложен фундамент завода минеральной воды “Истису”
ФотоВ Кяльбаджаре заложен фундамент завода минеральной воды “Истису”
27 июня 2022 г. 16:34

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi