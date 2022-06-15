Цены на газ в Европе выросли выше $1300 за тысячу кубометров

Стоимость газа в Европе впервые поднялась выше 1 300 долларов США за 1 тыс куб. м., прибавляя 21% с начала дня.

Стоимость газа в Европе впервые поднялась выше 1 300 долларов США за 1 тыс куб. м., прибавляя 21% с начала дня.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

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Июльские фьючерсы по индексу крупнейшего европейского хаба TTF открыли торги 15 июня на уровне 1 069 долларов США за тысячу кубометров. Это на 2,4% выше расчетной цены дня ранее. Тогда показатель был равен 1 043,5 долларов США. К 16:00 (17:00, бакинское время) котировки снова начали стремительно расти. В 17:52 цена поднялась выше 1 200 долларов США.