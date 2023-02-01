Цены на газ в Европе выросли в первый торговый день февраля на 2,5%

Цены на газ в Европе выросли в первый торговый день февраля на 2,5%

Биржевые цены на газ в Европе в первый торговый день февраля продемонстрировали рост на 2,5%.

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