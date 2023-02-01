Цены на газ в Европе выросли в первый торговый день февраля на 2,5%

Биржевые цены на газ в Европе в первый торговый день февраля продемонстрировали рост на 2,5%.
Как передает Report, об этом свидетельствуют данные Лондонской биржи ICE.
Мартовские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги у отметки 669,8 доллара (+3,6%). Затем они составили 662,6 доллара (+2,5%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня - 646,4 доллара за тысячу кубометров.
Биржевые цены на газ в Европе 17 января впервые за 16 месяцев - с 31 августа 2021 года - опускались ниже 600 долларов за тысячу кубометров. Эксперты отмечали, что стоимость газа на европейской бирже снижается из-за теплой погоды и сильного ветра (ветряные электростанции увеличили выработку электроэнергии), а также достаточных запасов газа в подземных газохранилищах в ЕС.