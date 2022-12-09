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Цены на газ в Европе выросли примерно на 2%

Цены на газ в Европе выросли примерно на 2% Газовые фьючерсы в Европе в пятницу выросли в цене примерно на 2% и торгуются немного ниже 1 550 долларов за тысячу кубометров.
Энергетика
9 декабря 2022 г. 11:48
Цены на газ в Европе выросли примерно на 2%

Газовые фьючерсы в Европе в пятницу выросли в цене примерно на 2% и торгуются немного ниже 1 550 долларов за тысячу кубометров.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные Лондонской биржи ICE.

Январские фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах), открыли торги у 1 531,7 доллара (+1,3%). Далее цена газа в Европе составляет 1 545,2 доллара (+2,2%). Динамика котировок приводится от расчетной цены четверга - 1 511,6 доллара за тысячу кубометров, которая сформировалась на 6,7% ниже, чем в среду.

При этом средние цены на рынке спот за вчерашний день тоже опустились. В четверг стоимость контракта с поставкой "на день вперед" - 9 декабря - снизилась на 7,4%, до 1 495,7 доллара.

Несмотря на текущее снижение, газовые котировки в несколько раз превышают средние показатели за многолетнюю историю наблюдений. Такого устойчивого роста цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе - с 1996 года.

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Версия на английском языке Gas prices in Europe rise about 2%

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