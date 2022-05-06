Цены на газ в Европе выросли почти на 7 процентов

Цены на газ в Европе к закрытию торговой сессии выросли почти на 7%, до 1 205 долларов США за тысячу кубометров.

Цены на газ в Европе к закрытию торговой сессии выросли почти на 7%, до 1 205 долларов США за тысячу кубометров.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Стоимость июньских фьючерсов на газ по индексу крупнейшего европейского хаба TTF на открытии торговой сессии составила почти 1 175 долларов (+4,2% к расчетной цене среды – 1 127,2 доллара). Вскоре после старта торгов цены перешли к небольшому снижению и опускались до 1 140 долларов (+1,1%), после чего перешли к плавному росту. К закрытию торговой сессии, котировки резко выросли и после достижения ценового максимума в 1 210,5 доллара (+7,4%) чуть опустились до 1 205 долларов США (+6,9%).