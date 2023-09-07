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Цены на газ в Европе выросли почти на 2%

Цены на газ в Европе выросли почти на 2% Биржевые цены на газ в Европе в четверг выросли почти на 2%.
Энергетика
7 сентября 2023 г. 11:37
Цены на газ в Европе выросли почти на 2%

Биржевые цены на газ в Европе в четверг выросли почти на 2%.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Октябрьские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги у отметки 344,5 доллара (+0,2%) за тысячу кубометров. Далее они составили 350,1 доллара (+1,8%) за тысячу кубометров. Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня - 343,8 доллара за тысячу кубометров.

Средняя расчетная цена ближайших фьючерсов по TTF в августе выросла до 395 долларов за тысячу кубометров, а по итогам лета составила 365 долларов. При этом в августе прошлого года цена немного превысила 2 450 долларов за тысячу кубометров, что стало рекордом за всю историю функционирования газовых хабов в Европе - с 1996 года.

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