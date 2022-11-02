Цены на газ в Европе выросли почти на 17%

Газовые фьючерсы в Европе закрыли торги ростом почти на 17%, до 1 386,5 доллара за тысячу кубометров.

Газовые фьючерсы в Европе закрыли торги ростом почти на 17%, до 1 386,5 доллара за тысячу кубометров.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Ближайшие - декабрьские - фьючерсы (по индексу крупнейшего европейского хаба TTF) открыли торги в минусе - у отметки 1 185,4 доллара за тысячу кубометров (-0,3%), что является ценовым минимумом торгового дня. Однако вскоре котировки перешли к росту и на закрытии достигли своего ценового максимума – 1 386,5 доллара (+16,6%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня – 1 189,4 доллара за тысячу кубометров.