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Цены на газ в Европе выросли почти до 2 225 долларов

Цены на газ в Европе выросли почти до 2 225 долларов Биржевые цены на газ в Европе к закрытию торгов в четверг поднялись на 1,7%, до 2 224,9 доллара США за тысячу кубометров.
Энергетика
11 августа 2022 г. 22:27
Цены на газ в Европе выросли почти до 2 225 долларов

Биржевые цены на газ в Европе к закрытию торгов в четверг поднялись на 1,7%, до 2 224,9 доллара США за тысячу кубометров.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

В течение дня цены впервые с конца июля превышали 2 300 долларов. Так, ценовой максимум фьючерсных контрактов на поставку газа в сентябре (по индексу TTF) составил 2 314,7 доллара (+5,8% к расчетной цене накануне - 2 187,2 доллара), ценовой минимум - 2198,2 доллара (+0,5%), а цена закрытия – 2 224,9 доллара за тысячу кубометров (+1,7%).

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