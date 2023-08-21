Цены на газ в Европе выросли на новостях из Австралии

Цена газа в Европе на биржевых торгах с начала дня выросла почти на 12% на фоне сообщений о планирующихся в сентябре забастовках работников австралийских СПГ-заводов.

Цена газа в Европе на биржевых торгах с начала дня выросла почти на 12% на фоне сообщений о планирующихся в сентябре забастовках работников австралийских СПГ-заводов.

Как передает Report, это следует из данных биржи ICE.

Сентябрьские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги у отметки 478,1 доллара (+16,5%) за тысячу кубометров. Затем составили стоимость составляла 458,8 доллара (+11,8%).

Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня - 410,4 доллара за тысячу кубометров.

Как сообщало накануне Reuters, профсоюзы работников морских газовых платформ компании Woodside Energy на шельфе Австралии намерены начать забастовку 2 сентября. По данным Bloomberg, возможные забастовки работников профильных австралийских заводов могут поставить под угрозу 10% мирового экспорта СПГ и спровоцировать резкое увеличение цен.

На прошлой неделе Еврокомиссия сообщила, что подземные хранилища газа в Евросоюзе заполнены на 90%. Такой показатель достигнут значительно раньше начала отопительного сезона, который в Европе стартует в начале октября.