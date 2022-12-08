Цены на газ в Европе выросли на более чем 5%

Газовые фьючерсы с поставкой в январе в Европе выросли в цене более чем на 5% и торгуются выше 1 700 долларов за тысячу кубометров.

Газовые фьючерсы с поставкой в январе в Европе выросли в цене более чем на 5% и торгуются выше 1 700 долларов за тысячу кубометров.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные Лондонской биржи ICE.

Январские фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах), открыли торги у 1 696,3 доллара. Далее они повысились до 1 707,4 доллара (+5,4%). Динамика котировок приводится от расчетной цены среды - 1620,4 доллара за тысячу кубометров, которая сформировалась на 7,8% выше, чем во вторник.

При этом цены на рынке спот также повышаются и сейчас сопоставимы с ценами на рынке фьючерсов, хотя еще месяц назад они были в несколько раз ниже. В среду стоимость контракта с поставкой "на день вперед" - 8 декабря - увеличилась до 1 615,2 доллара (+6,8%), следует из данных биржи EEX. Газовые котировки растут на фоне снижения выработки электроэнергии из ветра и похолодания в Европе.