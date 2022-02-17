Цены на газ в Европе выросли на 6%

Стоимость фьючерсов на газ в Европе по итогам торгов четверга выросла на 6%, однако осталась ниже отметки в 900 долларов США за тысячу кубометров.

Стоимость фьючерсов на газ в Европе по итогам торгов четверга выросла на 6%, однако осталась ниже отметки в 900 долларов США за тысячу кубометров.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

На открытии торгов стоимость мартовских фьючерсов составила 853 доллара США. В целом в течение дня цены показывали относительно стабильный рост, который ускорился до 7% за несколько часов до закрытия, но позднее немного ослабел. Максимальный показатель составил 891 доллар США за тысячу кубометров, минимальный - 832 доллара США. По итогам дня котировки выросли на 6% к расчетной цене среды и составили 872 доллара США.