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Цены на газ в Европе выросли на 6,5%

Цены на газ в Европе выросли на 6,5% Цены на газ выросли на 6,5%, поднявшись выше 1 350 долларов за тысячу кубометров.
Энергетика
23 ноября 2022 г. 12:27
Цены на газ в Европе выросли на 6,5%

Цены на газ выросли на 6,5%, поднявшись выше 1 350 долларов за тысячу кубометров.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные Лондонской биржи ICE.

Декабрьские фьючерсы по индексу нидерландского хаба TTF открыли торги у отметки 1 367,6 долларов. Затем они перешли к снижению, составив 1 356,6 долларов за тысячу кубометров. Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня, то есть 1 274,2 долларов.

22 ноября Еврокомиссия (ЕК) предложила ввести экстренное ограничение цен на природный газ на уровне 275 евро за 1 МВт/ч по индексу хаба TTF. В переводе на цену за тысячу кубометров газа это примерно 3 тыс. долларов. Предложение ЕК будет обсуждаться министрами энергетики стран Евросоюза на совещании в Брюсселе 24 ноября.

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Версия на азербайджанском языке Avropada təbii qazın qiyməti 6,5% artıb

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