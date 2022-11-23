Цены на газ в Европе выросли на 6,5%

Цены на газ выросли на 6,5%, поднявшись выше 1 350 долларов за тысячу кубометров.

Цены на газ выросли на 6,5%, поднявшись выше 1 350 долларов за тысячу кубометров.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные Лондонской биржи ICE.

Декабрьские фьючерсы по индексу нидерландского хаба TTF открыли торги у отметки 1 367,6 долларов. Затем они перешли к снижению, составив 1 356,6 долларов за тысячу кубометров. Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня, то есть 1 274,2 долларов.

22 ноября Еврокомиссия (ЕК) предложила ввести экстренное ограничение цен на природный газ на уровне 275 евро за 1 МВт/ч по индексу хаба TTF. В переводе на цену за тысячу кубометров газа это примерно 3 тыс. долларов. Предложение ЕК будет обсуждаться министрами энергетики стран Евросоюза на совещании в Брюсселе 24 ноября.