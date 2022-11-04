Цены на газ в Европе выросли на 5%

Газовые фьючерсы в Европе в начале торгов пятницы выросли на 5%.

Газовые фьючерсы в Европе в начале торгов пятницы выросли на 5%.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные Лондонской биржи ICE.

Декабрьские фьючерсы (по индексу крупнейшего европейского хаба TTF) открыли торги у отметки 1 360,2 доллара за тысячу кубометров (+7%). Затем снизились до 1 335,2 доллара. Рост в сравнении с предыдущим днем составил 5%.

Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня - 1 271,2 доллара за тысячу кубометров.

Весь октябрь и первые дни ноября цены на газ демонстрировали устойчивое снижение.