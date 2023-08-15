Цены на газ в Европе выросли на 3,3%

Биржевые цены на газ в Европе во вторник утром после открытия торгов выросли на 3,3%, до 404,7 доллара за тысячу кубометров.

Биржевые цены на газ в Европе во вторник утром после открытия торгов выросли на 3,3%, до 404,7 доллара за тысячу кубометров.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Сентябрьские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги у отметки 426,2 доллара (+8,8%) за тысячу кубометров. Далее стоимость составила 404,7 доллара (+3,3%).

Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня - 391,7 доллара за тысячу кубометров.