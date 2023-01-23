Цены на газ в Европе выросли на 2,7%

Биржевые цены на газ в Европе в первый торговый день недели выросли на 2,7%.

Биржевые цены на газ в Европе в первый торговый день недели выросли на 2,7%.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные Лондонской биржи ICE.

Февральские фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги у отметки 755,5 доллара (+1,1%). Затем они достигли 766,9 доллара (+2,7%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня, пятницы, – 747 долларов за тысячу кубометров.

Биржевые цены на газ в Европе 17 января впервые за 16 месяцев - с 31 августа 2021 года - опускались ниже 600 долларов за тысячу кубометров. Эксперты отмечали, что стоимость газа на европейской бирже снижается из-за теплой погоды и сильного ветра (ветряные электростанции увеличили выработку электроэнергии), а также достаточных запасов газа в подземных газохранилищах в ЕС.

Несмотря на текущее снижение, газовые котировки более чем вдвое превышают средние показатели за многолетнюю историю наблюдений. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе - с 1996 года.