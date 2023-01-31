Цены на газ в Европе выросли на 10%

Биржевые цены на газ в Европе в начале торгов во вторник ускорили темпы роста до 10%, превышая 680 долларов за тысячу кубометров.

Биржевые цены на газ в Европе в начале торгов во вторник ускорили темпы роста до 10%, превышая 680 долларов за тысячу кубометров.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные Лондонской биржи ICE.

Мартовские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги у отметки 657,6 доллара (+5,9%). Затем повысились до 683,4 доллара (+10%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня - 621,2 доллара за тысячу кубометров.

Биржевые цены на газ в Европе 17 января впервые за 16 месяцев - с 31 августа 2021 года - опускались ниже 600 долларов за тысячу кубометров. Эксперты отмечали, что стоимость газа на европейской бирже снижается из-за теплой погоды и сильного ветра (ветряные электростанции увеличили выработку электроэнергии), а также достаточных запасов газа в подземных газохранилищах в ЕС.