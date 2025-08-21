О нас

Цены на газ в Европе выросли на 1% Биржевые цены на газ в Европе в четверг утром увеличились примерно на 1% после прибавки на 3% накануне.
Энергетика
21 августа 2025 г. 10:41
Биржевые цены на газ в Европе в четверг утром увеличились примерно на 1% после прибавки на 3% накануне.

Как передает Report, это следует из данных лондонской биржи ICE.

Сентябрьские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги у отметки в $386,9 (+0,7%) за тысячу кубометров. Затем стоимость составила $389,2 (+1,3%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня - $384,3 за тысячу кубометров.

В среду биржевые цены на газ в Европе выросли почти на 3%, и последние фьючерсы торговались по $388 за тысячу кубометров.

