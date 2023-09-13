Цены на газ в Европе выросли на 0,8%

Биржевые цены на газ в Европе в среду утром выросли на 0,8%.

Биржевые цены на газ в Европе в среду утром выросли на 0,8%.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Октябрьские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги у отметки 383,2 доллара (-0,2%) за тысячу кубометров. Далее они составили 387,1 доллара (+0,8%) за тысячу кубометров. Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня - 383,9 доллара за тысячу кубометров.

Работники заводов сжижения газа компании Chevron в Австралии 8 сентября начали частичную забастовку. Биржевые цены на газ в Европе тогда выросли по итогам дня почти на 6%. Chevron в связи с этим обратится к трудовому регулятору, подав в Комиссию по трудовым отношениям (FWC) так называемые "заявления о невозможности ведения переговоров" в отношении заводов Gorgon и Wheatstone, притом для платформы Wheatstone заявление уже подано.

С 14 сентября работники этих предприятий могут уйти на полную двухнедельную забастовку, следует из сообщения профсоюза Offshore Alliance. Это может усилить конкуренцию за СПГ между Азией и Европой и вызвать новые колебания биржевых цен на европейском рынке.

Во вторник профсоюз Offshore Alliance заявил о намерении оспорить заявление Chevron к регулятору по поводу забастовок на предприятиях Gorgon и Wheatstonе в Австралии.