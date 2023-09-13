О нас

Цены на газ в Европе выросли на 0,8%

Цены на газ в Европе выросли на 0,8% Биржевые цены на газ в Европе в среду утром выросли на 0,8%.
Энергетика
13 сентября 2023 г. 11:45
Цены на газ в Европе выросли на 0,8%

Биржевые цены на газ в Европе в среду утром выросли на 0,8%.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Октябрьские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги у отметки 383,2 доллара (-0,2%) за тысячу кубометров. Далее они составили 387,1 доллара (+0,8%) за тысячу кубометров. Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня - 383,9 доллара за тысячу кубометров.

Работники заводов сжижения газа компании Chevron в Австралии 8 сентября начали частичную забастовку. Биржевые цены на газ в Европе тогда выросли по итогам дня почти на 6%. Chevron в связи с этим обратится к трудовому регулятору, подав в Комиссию по трудовым отношениям (FWC) так называемые "заявления о невозможности ведения переговоров" в отношении заводов Gorgon и Wheatstone, притом для платформы Wheatstone заявление уже подано.

С 14 сентября работники этих предприятий могут уйти на полную двухнедельную забастовку, следует из сообщения профсоюза Offshore Alliance. Это может усилить конкуренцию за СПГ между Азией и Европой и вызвать новые колебания биржевых цен на европейском рынке.

Во вторник профсоюз Offshore Alliance заявил о намерении оспорить заявление Chevron к регулятору по поводу забастовок на предприятиях Gorgon и Wheatstonе в Австралии.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Gas prices in Europe increase by 0.8%

Самое читаемое

Российский эксперт: Отношения между РФ и Арменией остаются достаточно сложными
Российский эксперт: Отношения между РФ и Арменией остаются достаточно сложными
7 сентября 2023 г. 13:28
Азербайджан начал экспорт яблочного сока в Бруней-Даруссалам
Азербайджан начал экспорт яблочного сока в Бруней-Даруссалам
8 сентября 2023 г. 11:28
МИД: Т.н. выборы в Карабахе показывают, что Армения не заинтересована в мире с Азербайджаном
МИД: Т.н. "выборы" в Карабахе показывают, что Армения не заинтересована в мире с Азербайджаном
9 сентября 2023 г. 14:21
Вашингтон и Ханой достигли договоренностей в сфере поставок полупроводников в США
Вашингтон и Ханой достигли договоренностей в сфере поставок полупроводников в США
11 сентября 2023 г. 00:39
Ветеран Отечественной войны: Благодарен президенту за внимание к гражданам из уязвимых категорий населения
Ветеран Отечественной войны: Благодарен президенту за внимание к гражданам из уязвимых категорий населения
12 сентября 2023 г. 13:23
Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (13.09.2023)
Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (13.09.2023)
13 сентября 2023 г. 09:03
Житель Физули поделился впечатлениями в преддверии возвращения в родные края
Житель Физули поделился впечатлениями в преддверии возвращения в родные края
7 сентября 2023 г. 07:26
SOCAR начал поставки газа в Болгарию
SOCAR начал поставки газа в Болгарию
7 сентября 2023 г. 13:48
В КНДР спустили на воду первую субмарину с тактическим ядерным оружием
В КНДР спустили на воду первую субмарину с тактическим ядерным оружием
8 сентября 2023 г. 03:41
Режим труда и отдыха водителей в Азербайджане будет определяться министерством цифрового развития и транспорта
Режим труда и отдыха водителей в Азербайджане будет определяться министерством цифрового развития и транспорта
8 сентября 2023 г. 11:33

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi