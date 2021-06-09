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Цены на газ в Европе выросли до трехлетнего максимума

Цены на газ в Европе выросли до трехлетнего максимума "Цена газа с поставкой в среду на хабе TTF в Нидерландах всего за сутки выросла на 6%
Энергетика
9 июня 2021 г. 13:53
Цены на газ в Европе выросли до трехлетнего максимума

Спотовая цена газа в Европе достигла рекордного максимума на ожиданиях более жаркой, чем ожидалось, погоды и сокращении поставок из Норвегии.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, цена газа с поставкой в среду на хабе TTF в Нидерландах всего за сутки выросла на 6% - до 357 долларов США за тысячу кубометров.

Достигнутый показатель является максимальным за последние три года и три месяца - с начала марта 2018 года. Тогда в Европе бушевал холодный фронт "Зверь с Востока" (the Beast from the East), и цена газа взлетала до 969 долларов США на TTF и до 1 227 долларов США за тысячу кубометров на британской площадке NBP.

С начала года средняя цена контракта "на день вперед" на TTF составила уже 257 долларов США за тысячу кубометров.

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