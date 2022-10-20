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Цены на газ в Европе выросли до 11%

Цены на газ в Европе выросли до 11% Биржевые цены на газ в Европе в четверг днем ускорили рост до 11% и почти достигли 1 270 долларов за тысячу кубометров.
Энергетика
20 октября 2022 г. 14:13
Цены на газ в Европе выросли до 11%

Биржевые цены на газ в Европе в четверг днем ускорили рост до 11% и почти достигли 1 270 долларов за тысячу кубометров.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные Лондонской биржи ICE.

Ноябрьские фьючерсы (по индексу крупнейшего европейского хаба TTF) подорожали на 11%, до 1 267,3 доллара за тысячу кубометров. Динамика приводится от расчетной цены среды, предыдущего торгового дня, которая составила 1 140,1 доллара.

Несмотря на снижение осенью, газовые котировки все еще в несколько раз превышают прошлогодние.

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