Цены на газ в Европе второй день подряд составили почти 400 долларов

Стоимость фьючерсов на газ в Европе составили почти 395 долларов за тысячу кубометров. Этот показатель соответствует уровню закрытия торгов накануне.
Как передает Report, это следует из данных лондонской биржи ICE.
Июньские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги пятницы близко к уровню четверга - у отметки 395,3 доллара за тысячу кубометров. Далее они снизились до 394,8 доллара (-0,1%).
Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня - 395,2 доллара за тысячу кубометров.