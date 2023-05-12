Цены на газ в Европе второй день подряд составили почти 400 долларов

Цены на газ в Европе второй день подряд составили почти 400 долларов

Стоимость фьючерсов на газ в Европе составили почти 395 долларов за тысячу кубометров. Этот показатель соответствует уровню закрытия торгов накануне.

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