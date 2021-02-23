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Цены на газ в Европе впервые за два месяца опустились ниже 200 долларов

Цены на газ в Европе впервые за два месяца опустились ниже 200 долларов Уровень запасов газа в подземных хранилищах Европы тем временем достиг в среднем 38,52% наполненности
Энергетика
23 февраля 2021 г. 12:37
Цены на газ в Европе впервые за два месяца опустились ниже 200 долларов

На фоне сильной оттепели в Европе спотовая цена газа на нидерландском хабе TTF с поставкой во вторник снизилась до 199 долларов США за тысячу кубометров, опустившись ниже 200 долларов США впервые с последней декады декабря 2020 года.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", уровень запасов газа в подземных хранилищах Европы тем временем достиг в среднем 38,52% наполненности, что на 5,6 процентного пункта ниже среднего показателя за предыдущие пять лет.

Поступление газа с терминалов СПГ в газотранспортную сеть Европы в феврале хоть и снижается в годовом выражении на треть, но оно все же примерно в полтора раза выше, чем в январе.

Максимальная цена на газ в этом отопительном сезоне на нидерландском хабе TTF была зафиксирована на уровне 335 долларов США в середине января. В среднем зимние цены на TTF складываются следующим образом: 202 доллара США за декабрь, 257 долларов США за январь и промежуточный итог 223 доллара США за тысячу кубометров за февраль.

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