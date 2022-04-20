Цены на газ в Европе вновь выросли

Цены на газ в Европе после снижения накануне до 950 долларов CША за тысячу кубометров в начале торгов среды приблизились к 1 050 долларам.

Цены на газ в Европе после снижения накануне до 950 долларов CША за тысячу кубометров в начале торгов среды приблизились к 1 050 долларам.

Как передает Report, это следует из данных ICE Futures.

Стоимость ближайших, майских, фьючерсов по индексу крупнейшего европейского хаба TTF на открытии торгов составила 1 066,5 долларов (пока это ценовой максимум торгов, близкий к расчетной цене накануне — 1 047,1 доллара). Затем цены чуть снизились, опустившись почти до 1 030 долларов, в последние минуты колеблются в коридоре 1 035–1 040 долларов.

Газовые котировки в Европе во вторник опустились ниже 950 долларов за тысячу кубометров впервые с 23 февраля.