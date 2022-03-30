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Цены на газ в Европе вновь серьезно выросли

Цены на газ в Европе вновь серьезно выросли Цены на газ в Европе по итогам торгов среды выросли на 9%, достигнув к закрытию уровня чуть выше 1 340 долларов за тысячу кубометров.
Энергетика
30 марта 2022 г. 21:48
Цены на газ в Европе вновь серьезно выросли

Цены на газ в Европе по итогам торгов среды выросли на 9%, достигнув к закрытию уровня чуть выше 1 340 долларов США за тысячу кубометров.

Как передает Report, об этом следует из данных лондонской биржи ICE.

Стоимость апрельских фьючерсов по индексу крупнейшего европейского хаба TTF на открытии торговой сессии чуть превысила 1 250 долларов за тысячу кубометров. Затем котировки опустились до 1 231,9 доллара, что стало ценовым минимумом. После волатильного старта котировки закрепились на уровне 1 400-1 410 долларов, тогда же достигнув ценового максимума в 1 416,1 доллара.

Во второй половине торгов котировки находились в диапазоне около 1 330-1 370 долларов. И в итоге цена закрытия составила 1 342,1 доллара за тысячу кубометров, что на 8,9% выше расчетной цены вторника (1 232,7 доллара).

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