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Цены на газ в Европе вновь растут

Цены на газ в Европе вновь растут Цена на газ в Европе в ходе торгов в среду преодолела отметку в 560 долларов США за 1 тыс. куб. м.
Энергетика
11 августа 2021 г. 21:21
Цены на газ в Европе вновь растут

Цена на газ в Европе в ходе торгов преодолела отметку в 560 долларов США за 1 тыс. куб. м.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные ICE.

Так, стоимость сентябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах по состоянию на 19:38 (бакинское время) достигла значения в 560,27 долларов США за тыс. куб. м или 46,605 евро за МВт*ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт*ч - ред.).

Всего за день цена газа в Европе показала рост почти на 4,37 процентов к цене закрытия предыдущего дня.

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