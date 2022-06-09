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Цены на газ в Европе увеличились на более чем 15%

Цены на газ в Европе увеличились на более чем 15% Стоимость газа на европейском рынке превысила рубеж в 1 000 долларов за тысячу кубометров.
Энергетика
9 июня 2022 г. 12:18
Цены на газ в Европе увеличились на более чем 15%

Стоимость газа на европейском рынке превысила рубеж в 1 000 долларов за тысячу кубометров.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные Лондонской биржи ICE.

На старте торгов четверга цена газовых фьючерсов по индексу крупнейшего европейского хаба TTF находилась чуть выше 970 долларов, что на 10,8% выше расчетной цены среды (878,5 доллара). В первый час торговой сессии котировки росли примерно на 12–13%, а затем ускорили темпы роста до 15,9%. Ценовой максимум составил 1 017,9 доллара.

В последний раз психологическая отметка в 1 000 долларов была преодолена 1 июня.

Один из крупнейших СПГ-заводов США Freeport LNG будет закрыт минимум на три недели после взрыва на предприятии. Компания Freeport LNG обеспечивает около 20% переработки СПГ в стране.

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Версия на английском языке Gas prices in Europe up by over 15%
Версия на азербайджанском языке Avropada təbii qazın qiyməti 15%-dən çox artıb

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