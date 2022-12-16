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Цены на газ в Европе упали почти на 6%

Цены на газ в Европе упали почти на 6% Цены на газовые фьючерсы в Европе в начале пятничных торгов упали почти на 6%.
Энергетика
16 декабря 2022 г. 12:01
Цены на газ в Европе упали почти на 6%

Цены на газовые фьючерсы в Европе в начале пятничных торгов упали почти на 6%.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные Лондонской биржи ICE.

Январские фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах), открыли торги снижением на 4,2%, на уровне 1 421,8 доллара. Затем цена газа составляет 1 399,6 доллара (-5,7%). Динамика котировок приводится от расчетной цены четверга - 1 484,1 доллара за тысячу кубометров.

Цены на газ в регионе ощутимо выросли еще весной 2021 года, когда стоимость на споте по индексу хаба TTF колебалась в диапазоне 250–300 долларов за тысячу кубометров. В конце лета показатель превысил 600 долларов, а осенью – уже 1000 долларов.

Резкий рост цен продолжился и в 2022 году. В начале марта из-за опасений запрета на импорт российских энергоресурсов газовые контракты с поставкой в следующем месяце достигли рекордной отметки в 3 892 доллара за тысячу кубометров.

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