Цены на газ в Европе упали ниже 1200 долларов за тысячу кубометров впервые с 21 ноября

Биржевые цены на газ в Европе начали торговую неделю снижением и минутами ранее впервые за месяц опустились ниже 1 200 долларов за тысячу кубометров.

Биржевые цены на газ в Европе начали торговую неделю снижением и минутами ранее впервые за месяц опустились ниже 1 200 долларов за тысячу кубометров.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные Лондонской биржи ICE.

Январские фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах), открыли торги в минусе - у отметки 1 236,4 доллара за тысячу кубометров. Затем снизились до 1 211,1 доллара за тысячу кубометров (–4,7%), тогда как минутами ранее впервые с 21 ноября опускалась ниже 1 200 долларов (–14,4% по сравнению с показателем в четверг). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня, пятницы, - 1 270,7 доллара за тысячу кубометров.

Газовые контракты на рынке спот также подешевели – с поставкой "на день вперед" на 17 и 18 декабря с 1 475 долларов до 1 290 долларов (–12,5%), а на 19 декабря - до 1 280 долларов за тысячу кубометров (–0,8%), следует из данных биржи EEX.