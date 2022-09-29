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Цены на газ в Европе упали ниже 1 880 долларов за тысячу кубов

Цены на газ в Европе упали ниже 1 880 долларов за тысячу кубов Биржевые цены на газ в Европе по итогам торгов четверга упали на 8,75%, ниже 1880 долларов за тысячу кубометров.
Энергетика
29 сентября 2022 г. 22:14
Цены на газ в Европе упали ниже 1 880 долларов за тысячу кубов

Биржевые цены на газ в Европе по итогам торгов упали на 8,75%, ниже 1 880 долларов за тысячу кубометров.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Ближайшие - октябрьские - фьючерсы (по индексу крупнейшего европейского хаба TTF) открыли торги у отметки около 1 965,8 доллара за тысячу кубометров (-4,4%). В первой половине дня снижение цен замедлилось, ценовой максимум был достигнут - 2 031 доллар (-1,2%). Во второй половине дня котировки ускорили снижение, ценовой минимум был достигнут и составил 1 815,5 доллара (-11,7%). Последние фьючерсы торговались по 1876,6 доллара (-8,75%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня – 2 056,6 доллара за тысячу кубометров (+11,3% к расчетной цене среды).

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