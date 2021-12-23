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Цены на газ в Европе упали ниже 1 700 долларов за тысячу кубометров

Цены на газ в Европе упали ниже 1 700 долларов за тысячу кубометров Цена фьючерсов на газ в Европе снизилась примерно на 15% и уже опускалась ниже 1 700 долларов США за тысячу кубометров.
Энергетика
23 декабря 2021 г. 14:05
Цены на газ в Европе упали ниже 1 700 долларов за тысячу кубометров

Цена фьючерсов на газ в Европе снизилась примерно на 15% и уже опускалась ниже 1 700 долларов США за тысячу кубометров.

Об этом передает Report со ссылкой на данные Лондонской биржи ICE.

Стоимость январских фьючерсов по индексу голландского TTF, самого ликвидного европейского хаба, на открытии торгов составила 1 916,2 доллара. Затем в ходе торгов цены коррекционно снизились. Днем цена упала до 1 694,2 доллара, а далее чуть подросла — до 1 708,2 доллара, что на 15,5% ниже расчетной цены среды.

10.39

Цены фьючерсов на газ в Европе в начале торгов опустились ниже 1 900 долларов США за тысячу кубометров.

Об этом передает Report со ссылкой на данные Лондонской биржи ICE.

Так, стоимость январских фьючерсов по индексу голландского TTF на открытии торгов составила 1 916,2 доллара, а в 11:00 по бакинскому времени снизилась до 1 823,9 доллара, что на 9,7% ниже расчетной цены накануне (почти 2020 долларов).

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