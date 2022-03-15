Цены на газ в Европе упали ниже 1 200 долларов за тысячу кубометров

Цены на газ в Европе на открытии торгов во вторник оказались ниже 1 200 долларов CША за тысячу кубометров впервые с 1 марта.

Цены на газ в Европе на открытии торгов во вторник оказались ниже 1 200 долларов CША за тысячу кубометров впервые с 1 марта.

Как передает Report, котировки снизились примерно на 5%, свидетельствуют данные Лондонской биржи ICE.

Апрельские фьючерсы по индексу крупнейшего европейского хаба TTF открыли торги снижением до 1 194,3 доллара. Пока это ценовой минимум сегодняшних торгов.

Цены упали на 8,3% по отношению к расчетной цены понедельника — 1 302,6 долларов за тысячу кубометров. Затем котировки чуть выросли — до 1 234 долларов, что на 5,3% ниже итоговой цены накануне.