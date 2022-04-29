О нас
Аудио новости

Цены на газ в Европе упали на 9%

Цены на газ в Европе упали на 9% Цены на газ в Европе закрылись снижением на 9%, опустившись чуть ниже 1 070 долларов США за тысячу кубометров.
Энергетика
29 апреля 2022 г. 04:49
Цены на газ в Европе упали на 9%

Цены на газ в Европе закрылись снижением на 9%, опустившись чуть ниже 1 070 долларов США за тысячу кубометров.

Как передает Report, об этом следует из данных лондонской биржи ICE.

Стоимость майских фьючерсов на газ по индексу крупнейшего европейского хаба TTF на открытии торговой сессии составила 1 140 долларов США. В целом в ходе торгов цены колебались в диапазоне от уровня открытия до 1 090 долларов США.

Максимум торгов составил 1 150,8 доллара США незадолго после открытия, перед закрытием был установлен суточный минимум в 1 056,4 доллара. Итоговая цена закрытия составила 1 068,9 доллара США за тысячу кубометров, что - с учетом изменения валютных котировок (данные на ICE Futures представлены в евро) - на 9% ниже расчетной цены среды в 1 177,4 доллара США.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое важное

Пожар в Промпарке Азерсун локализован
Пожар в "Промпарке Азерсун" локализован
29 апреля 2022 г. 02:41
Глава МЧС: Пожар в Промпарке Азерсун будет локализован в течение полутора часов
Глава МЧС: Пожар в "Промпарке Азерсун" будет локализован в течение полутора часов
29 апреля 2022 г. 01:56
Кямаледдин Гейдаров: Пожар в Промпарке Азерсун охватил площадь в 5 тыс. кв.м
ФотоКямаледдин Гейдаров: Пожар в "Промпарке Азерсун" охватил площадь в 5 тыс. кв.м
29 апреля 2022 г. 01:32
В Промпарке Азерсун пожар продолжается, на месте происшествия находится министр по чрезвычайным ситуациям
ФотоВ "Промпарке Азерсун" пожар продолжается, на месте происшествия находится министр по чрезвычайным ситуациям
29 апреля 2022 г. 00:39
Пожар на территории Промышленного парка Азерсун продолжается
ФотоПожар на территории "Промышленного парка Азерсун" продолжается
28 апреля 2022 г. 23:17
Возбуждено уголовное дело в связи с пожаром в Сумгайыте, создана следственная группа
Возбуждено уголовное дело в связи с пожаром в Сумгайыте, создана следственная группа
28 апреля 2022 г. 22:41
Представители международных мозговых центров ознакомились с достопримечательностями города Шуша
ФотоПредставители международных мозговых центров ознакомились с достопримечательностями города Шуша
28 апреля 2022 г. 18:02
Бренда Шаффер: Для меня чудо находиться в Шуше 
Бренда Шаффер: Для меня чудо находиться в Шуше 
28 апреля 2022 г. 16:52
Ильхам Алиев принял участие в церемонии сдачи в эксплуатацию судна-парома Зарифа Алиева
ФотоИльхам Алиев принял участие в церемонии сдачи в эксплуатацию судна-парома "Зарифа Алиева"
28 апреля 2022 г. 15:50
Хакан Явуз : Итоги Карабахской войны создали основу для региональной интеграции
Хакан Явуз : Итоги Карабахской войны создали основу для региональной интеграции
28 апреля 2022 г. 14:38

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi