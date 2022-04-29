Цены на газ в Европе упали на 9%

Цены на газ в Европе закрылись снижением на 9%, опустившись чуть ниже 1 070 долларов США за тысячу кубометров.

Цены на газ в Европе закрылись снижением на 9%, опустившись чуть ниже 1 070 долларов США за тысячу кубометров.

Как передает Report, об этом следует из данных лондонской биржи ICE.

Стоимость майских фьючерсов на газ по индексу крупнейшего европейского хаба TTF на открытии торговой сессии составила 1 140 долларов США. В целом в ходе торгов цены колебались в диапазоне от уровня открытия до 1 090 долларов США.

Максимум торгов составил 1 150,8 доллара США незадолго после открытия, перед закрытием был установлен суточный минимум в 1 056,4 доллара. Итоговая цена закрытия составила 1 068,9 доллара США за тысячу кубометров, что - с учетом изменения валютных котировок (данные на ICE Futures представлены в евро) - на 9% ниже расчетной цены среды в 1 177,4 доллара США.