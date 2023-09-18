Цены на газ в Европе упали на 5%

Биржевые цены на газ в Европе в понедельник утром снизились на 5%.

Биржевые цены на газ в Европе в понедельник утром снизились на 5%.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Октябрьские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги у отметки 376,6 доллара (-6,7%) за тысячу кубометров. Далее они составили составляла 383 доллара (-5,1%) за тысячу кубометров. Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня - 403,6 доллара за тысячу кубометров.

Ранее в понедельник представитель Chevron сообщил агентству Bloomberg о том, что производство на заводе СПГ Wheatstone в Австралии полностью возобновилось. Работники заводов сжижения газа компании Chevron 8 сентября начали частичную забастовку. Биржевые цены на газ в Европе тогда выросли по итогам дня почти на 6%.