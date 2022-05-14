Цены на газ в Европе упали на 10%

Цены на газ в Европе закрыли пятничные торги снижением на 10%, они опустились до 1 033,3 доллара США за тысячу кубометров.

Цены на газ в Европе закрыли пятничные торги снижением на 10%, они опустились до 1 033,3 доллара США за тысячу кубометров.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Стоимость июньских фьючерсов на газ по индексу крупнейшего европейского хаба TTF снижалась с самого открытия торговой сессии, утром она составила 1 118,4 доллара (-2,5% к расчетной цене четверга - 1 147,4 доллара). Днем котировки скачкообразно снижались, достигнув своего дневного минимума в 1 028,1 доллара США ближе к концу торговой сессии.