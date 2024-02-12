Цены на газ в Европе упали до минимума с июля 2023 года

Биржевая цена на европейский газ на площадке ICE Futures снизилась до значений июля 2023 года.

Биржевая цена на европейский газ на площадке ICE Futures снизилась до значений июля 2023 года.

Как сообщает Report cо ссылкой на "Коммерсант", 12 февраля цена мартовского фьючерса газа на голландском хабе TTF опускалась до €25,86 за 1 МВт·ч. В последний раз ниже этого значения фьючерсы на газ торговались 28 июля 2023 года.

С начала 2024 года цена на газ в Европе опустилась на 20%. По данным агентства Reuters, снижение цены объясняется теплой зимой, которая сократила потребление газа для обогрева и заполненных подземных хранилищ. Также произошло восстановления поставок газа из Норвегии, которое было прервано из-за ремонтных работ на месторождении Тролль и газоперерабатывающем заводе в Нихамне.