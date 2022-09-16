Цены на газ в Европе упали до 1 930 долларов

Биржевые цены на газ в Европе по итогам пятничных торгов упали на 13%, почти до 1 930 долларов за тысячу кубометров.

Биржевые цены на газ в Европе по итогам пятничных торгов упали на 13%, почти до 1 930 долларов за тысячу кубометров.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Ближайшие - октябрьские - фьючерсы (по индексу крупнейшего европейского хаба TTF) открыли торги у отметки почти в 2 150 долларов за тысячу кубометров, потеряв 3%, и вскоре достигли ценового максимума в 2 169,7 доллара (-2,1%). Затем котировки начали наращивать темпы снижения и опускались до 1 901,4 доллара (-14,1%). На закрытии газовые фьючерсы торговались за 1 932,9 доллара (-12,8%). Динамика стоимости приводится от расчетной цены предыдущего дня - 2 215,7 доллара за тысячу кубометров.