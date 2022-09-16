О нас

Цены на газ в Европе упали до 1 930 долларов

Цены на газ в Европе упали до 1 930 долларов Биржевые цены на газ в Европе по итогам пятничных торгов упали на 13%, почти до 1 930 долларов за тысячу кубометров.
Энергетика
16 сентября 2022 г. 21:32
Цены на газ в Европе упали до 1 930 долларов

Биржевые цены на газ в Европе по итогам пятничных торгов упали на 13%, почти до 1 930 долларов за тысячу кубометров.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Ближайшие - октябрьские - фьючерсы (по индексу крупнейшего европейского хаба TTF) открыли торги у отметки почти в 2 150 долларов за тысячу кубометров, потеряв 3%, и вскоре достигли ценового максимума в 2 169,7 доллара (-2,1%). Затем котировки начали наращивать темпы снижения и опускались до 1 901,4 доллара (-14,1%). На закрытии газовые фьючерсы торговались за 1 932,9 доллара (-12,8%). Динамика стоимости приводится от расчетной цены предыдущего дня - 2 215,7 доллара за тысячу кубометров.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Другие новости из категории

Эрдоган обсудит с Путиным скидку на газ в 25%
Эрдоган обсудит с Путиным скидку на газ в 25%
16 сентября 2022 г. 18:48
Сербия закупит у Азербайджана 2600 МВтч электроэнергии
Сербия закупит у Азербайджана 2600 МВтч электроэнергии
16 сентября 2022 г. 17:56
Азербайджан увеличил экспорт нефти в Израиль на 68%
Азербайджан увеличил экспорт нефти в Израиль на 68%
16 сентября 2022 г. 17:31
Нигерия и Марокко подписали меморандум по проекту газопровода в Европу
Нигерия и Марокко подписали меморандум по проекту газопровода в Европу
16 сентября 2022 г. 17:13
IGB получил предпоследний необходимый для ввода в строй документ
IGB получил предпоследний необходимый для ввода в строй документ
16 сентября 2022 г. 16:31
Турция ведет переговоры с Россией по дополнительным поставкам газа
Турция ведет переговоры с Россией по дополнительным поставкам газа
16 сентября 2022 г. 16:15
Азербайджан увеличил экспорт нефти в Индию на 46 %
Азербайджан увеличил экспорт нефти в Индию на 46 %
16 сентября 2022 г. 16:05
Цены на нефть немного ускорили рост
Цены на нефть немного ускорили рост
16 сентября 2022 г. 14:46
Азербайджан увеличил прибыль от экспорта нефти в Великобританию
Азербайджан увеличил прибыль от экспорта нефти в Великобританию
16 сентября 2022 г. 14:44
Азербайджан увеличил прибыль от экспорта нефти в Италию на 32%
Азербайджан увеличил прибыль от экспорта нефти в Италию на 32%
16 сентября 2022 г. 14:14

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi