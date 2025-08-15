О нас

Цены на газ в Европе стремительно падают перед саммитом Трампа и Путина

Энергетика
15 августа 2025 г. 13:09
Цены на природный газ в Европе упали почти до самого низкого уровня 2025 года. Это произошло накануне саммита лидеров США и России Дональда Трампа и Владимира Путина.

Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Фьючерсы на газ, торгуемые в Амстердаме, упали примерно на 10% с начала месяца, достигнув самого низкого уровня с мая.

Хотя мало кто из трейдеров предполагает неизбежное возвращение российского трубопроводного газа в Европу - даже если будет достигнута договоренность о прекращении огня в Украине - любое усиление или ослабление санкций в отношении российских энергоносителей может иметь значительные последствия для мировых поставок.

Европейские цены на газ все еще выше тех, что были до энергетического кризиса, который начался более трех лет назад после вторжения России в Украину.

Сейчас большинство газа в Европу поступает из отдаленных стран, таких как США и Катар, а российские поставки в прошлом году составляли менее пятой части. При этом Европа конкурирует за эти поставки с крупными покупателями в Азии.

Версия на азербайджанском языке Avropada qaz Tramp-Putin sammiti ərəfəsində sürətlə ucuzlaşır
Версия на английском языке European gas prices plummet ahead of Trump-Putin summit

Последние новости

