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Цены на газ в Европе составили чуть выше 400 долларов за тысячу кубометров

Цены на газ в Европе составили чуть выше 400 долларов за тысячу кубометров Стоимость фьючерсов на газ в Европе в пятницу снова продемонстрировала "утреннее затишье", характерное для мая, практически не меняясь и находясь сейчас над отметкой в 400 долларов за тысячу кубометров.
Энергетика
5 мая 2023 г. 11:27
Цены на газ в Европе составили чуть выше 400 долларов за тысячу кубометров

Стоимость фьючерсов на газ в Европе в пятницу снова продемонстрировала "утреннее затишье", характерное для мая, практически не меняясь и находясь сейчас над отметкой в 400 долларов за тысячу кубометров.

Как передает Report, это следует из данных лондонской биржи ICE.

Июньские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги у отметки 408,5 доллара за тысячу кубометров. Далее стоимость газа снизилась 407,3 доллара (+0,4%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня - 405,5 доллара за тысячу кубометров.

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