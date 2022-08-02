Цены на газ в Европе составили 2 180 долларов за тысячу кубометров

Цены на газ в Европе во вторник умеренно выросли и держатся пока чуть ниже отметки 2 200 долларов за тысячу кубометров.

Цены на газ в Европе во вторник умеренно выросли и держатся пока чуть ниже отметки 2 200 долларов за тысячу кубометров.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные Лондонской биржи ICE.

Фьючерсные контракты на поставку газа в сентябре (по индексу TTF) в первые минуты сессии торговались близко к 2 050 долларам за тысячу кубометров (−3,7% к расчетной цене понедельника — 2 128,1 доллара). Вскоре котировки перешли к умеренному росту и достигли ценового максимума первых двух часов торгов — 2 202,3 доллара (+3,5%), а затем подешевели до уровня около 2 180 долларов за тысячу кубометров (+2,5%).