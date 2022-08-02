О нас

Цены на газ в Европе составили 2 180 долларов за тысячу кубометров

Цены на газ в Европе составили 2 180 долларов за тысячу кубометров Цены на газ в Европе во вторник умеренно выросли и держатся пока чуть ниже отметки 2 200 долларов за тысячу кубометров.
Энергетика
2 августа 2022 г. 13:01
Цены на газ в Европе составили 2 180 долларов за тысячу кубометров

Цены на газ в Европе во вторник умеренно выросли и держатся пока чуть ниже отметки 2 200 долларов за тысячу кубометров.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные Лондонской биржи ICE.

Фьючерсные контракты на поставку газа в сентябре (по индексу TTF) в первые минуты сессии торговались близко к 2 050 долларам за тысячу кубометров (−3,7% к расчетной цене понедельника — 2 128,1 доллара). Вскоре котировки перешли к умеренному росту и достигли ценового максимума первых двух часов торгов — 2 202,3 доллара (+3,5%), а затем подешевели до уровня около 2 180 долларов за тысячу кубометров (+2,5%).

Подпишитесь на наш Telegram канал

Другие новости из категории

Азербайджан и Турция обсудили дополнительные поставки газа
Азербайджан и Турция обсудили дополнительные поставки газа
2 августа 2022 г. 11:44
Азербайджанская нефть подешевела на 6%
Азербайджанская нефть подешевела на 6%
2 августа 2022 г. 10:19
Нефть подешевела в ожидании итогов заседания ОПЕК+
Нефть подешевела в ожидании итогов заседания ОПЕК+
2 августа 2022 г. 10:15
Президент SOCAR встретился с замминистра энергетики и природных ресурсов Турции
ФотоПрезидент SOCAR встретился с замминистра энергетики и природных ресурсов Турции
1 августа 2022 г. 20:08
Бензин АИ-92 подорожал на 2,61% на российской бирже
Бензин АИ-92 подорожал на 2,61% на российской бирже
1 августа 2022 г. 17:03
Baker Hughes объявила о продаже российских активов местному руководству
Baker Hughes объявила о продаже российских активов местному руководству
1 августа 2022 г. 15:42
Новый генсек ОПЕК вступил в должность
Новый генсек ОПЕК вступил в должность
1 августа 2022 г. 15:34
Управление SOCAR увеличило доходы от ненефтяного экспорта в 2,4 раза
Управление SOCAR увеличило доходы от ненефтяного экспорта в 2,4 раза
1 августа 2022 г. 13:39
SOCAR Polymer сократил экспортные доходы почти на 16%
SOCAR Polymer сократил экспортные доходы почти на 16%
1 августа 2022 г. 13:30
Импорт бензина марки АИ-95 с основного рынка поставок Азербайджана сократился
Импорт бензина марки "АИ-95" с основного рынка поставок Азербайджана сократился
1 августа 2022 г. 11:11

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi