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Цены на газ в Европе снова возросли

Цены на газ в Европе снова возросли "Газпром" отказался от бронирования дополнительных мощностей на украинском направлении
Энергетика
26 мая 2021 г. 11:34
Цены на газ в Европе снова возросли

Цена газа в Европе вернулась к максимальным уровням этого года после того, как назначенный дополнительный аукцион на газотранспортные мощности Украины на июнь не состоялся.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, цена газа с поставкой в среду на хабе TTF в Нидерландах выросла до 333 долларов США за тысячу кубометров после 2,5-летнего максимума 17 мая (342 доллара США) и минимума с начала года 20 мая (290 долларов США).

Ситуация на рынке в последние две недели указывает на корреляцию не только с ценой других значимых индексов энергетической корзины (нефть, квоты на выбросы СО2, цены СПГ в Азии), но и анонсами/итогами дополнительных аукционов на мощности на украинском направлении.

У "Газпрома" на 2021 год действует долгосрочное бронирование украинских мощностей в объеме 40 млрд кубометров - это 109 млн кубометров в сутки; 15 млн кубометров забронировано дополнительно на регулярном аукционе 17 мая, то есть всего - 124 млн кубометров в сутки.

Как сообщалось, во вторник, 25 мая, Оператор ГТС Украины выставил на месячный аукцион дополнительные мощности для транзита газа из РФ в Европу в объеме 63,7 млн кубометров в сутки. Заявок на эти мощности подано не было.

Аналогичный аукцион уже проходил в конце апреля – на май, но тогда российский газовый монополист АО "Газпром" (фактически единственный возможный грузоотправитель по этому маршруту) также отказался от бронирования дополнительных мощностей.

По словам главы "Оператора ГТС Украины" Сергея Макогона, "это бы позволило дополнительно поставить в Европу 2 млрд кубометров в июне, чтобы ускорило пополнение газа в европейских ПХГ", – прокомментировал он итоги аукциона 25 мая.

Участника рынка газа утверждают, что таким образом российский монополист заинтересован поддерживать высокие цены на газ в Европе путем создания искусственного дефицита газа.

В настоящее время Европа резко увеличивает потребление газа. Глобальные поставки СПГ, а также трубопроводного газа из России находятся на максимуме, но это не позволяет пока начать массированную закачку газа в подземные хранилища, чтобы подготовиться к будущей зиме.

С начала года средняя цена контракта "на день вперед" на TTF составила уже 250 долларов США за тысячу кубометров.

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Версия на английском языке Europe's gas prices on rise again

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