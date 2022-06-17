Цены на газ в Европе снизились

Биржевые цены на газ в Европе после скачка в четверг почти до 1 600 долларов за тысячу кубометров, или на 24%, немного снизились в пятницу в первый час торгов.

Биржевые цены на газ в Европе после скачка в четверг почти до 1 600 долларов за тысячу кубометров, или на 24%, немного снизились в пятницу в первый час торгов.

Как передает Report со ссылкой на данные Лондонской биржи ICE, показатель не превышает 1 350 долларов за тысячу кубометров.

Июльские фьючерсы по индексу крупнейшего европейского хаба TTF открыли торги пятницы на отметке в 1 248,6 доллара за тысячу кубометров, что на 6,6% ниже расчетной цены накануне (1 337,4 доллара). Максимально цены опускались до 1 226 долларов (-8,3%). Сейчас цены держатся на уровне 1 346,2 доллара (-0,7%).