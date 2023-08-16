Цены на газ в Европе снизились

Биржевые цены на газ в Европе по итогам торгов снизились почти на 5%, до 420 долларов за тысячу кубометров.

Биржевые цены на газ в Европе по итогам торгов снизились почти на 5%, до 420 долларов за тысячу кубометров.

Как передает Report, об этом следует из данных лондонской биржи ICE.

Сентябрьские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги у отметки 460,5 доллара (+4,3%) за тысячу кубометров. Ценовой максимум в среду составил 480,3 доллара (+8,8%), ценовой минимум - 419,4 доллара (-5%). Последние фьючерсы торговались по 419,9 доллара (-4,9%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня - 441,5 доллара за тысячу кубометров.

Эти котировки в прошлую среду впервые с 21 июня перешагнули порог в 450 долларов за тысячу кубометров и в ходе торгов поднимались почти до 500 долларов.