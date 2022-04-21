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Цены на газ в Европе снизились

Цены на газ в Европе снизились Стоимость газа в Европе снизилась на 1,3% по сравнению с расчетной ценой вторника, до 1 030 долларов США за тысячу кубометров.
Энергетика
21 апреля 2022 г. 03:16
Цены на газ в Европе снизились

Стоимость газа в Европе снизилась на 1,3% по сравнению с расчетной ценой вторника, до 1 030 долларов США за тысячу кубометров.

Как передает Report, об этом следует из данных лондонской биржи ICE.

Стоимость ближайших, майских, фьючерсов по индексу крупнейшего европейского хаба TTF на открытии торгов составила 1 066 долларов США. В течение торговой сессии котировки умеренно дорожали, а во второй половине дня поднимались на 5%, до 1 111 долларов США. Однако ближе к закрытию цены растеряли весь свой рост и ушли в минус и опустились до 1 034 долларов США.

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