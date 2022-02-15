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Цены на газ в Европе снизились

Цены на газ в Европе снизились Цены мартовских фьючерсов на газ в Европе колеблются в диапазоне 923-943 долларов США за тысячу кубометров, чуть снижаются к расчетной цене накануне.
Энергетика
15 февраля 2022 г. 12:18
Цены на газ в Европе снизились

Цены мартовских фьючерсов на газ в Европе колеблются в диапазоне 923-943 долларов США за тысячу кубометров, чуть снижаются к расчетной цене накануне.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные Лондонской биржи ICE.

Ощутимый рост газовых цен в Европе начался с весны 2021 года, когда средняя цена на споте по индексу хаба TTF колебалась в диапазоне 250-300 долларов за тысячу кубометров. В конце лета стоимость контракта с поставкой "на день вперед" превысила 600 долларов, а в начале октября — уже 1 000 долларов. Исторический максимум на фьючерсном рынке в 2 190 долларов был достигнут 21 декабря. Затем котировки коррекционно снизились, однако в целом таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе — с 1996 года.

Эксперты связывают рост цен с несколькими факторами: высоким спросом на сжиженный природный газ (СПГ) в Азии, ограниченным предложением со стороны основных поставщиков и низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ после продолжительной холодной зимы и жаркого лета 2021 года.

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